Женские сборные команды по мини-футболу играли в Пустошке

22:02, 14 августа 2022, ПАИ

Приуроченные к Дню физкультурника мероприятия привлекли сюда любителей физкультуры и спорта разных возрастов и даже из разных городов, сообщает газета «Вперед».

Кипели страсти на футбольном поле. Здесь проходил 6 по счету Кубок Псковской области по мини-футболу среди женских команд памяти Анастасии Паршенковой. В соревновании принимали участие сильнейшие женские команды Псковской области из Пскова, Великих Лук, Куньи, Бежаниц, Невеля и Пустошки.

И было торжественное открытие, построение и тропа здоровья с разными станциями. А ещё можно было сдать нормы ГТО и вдоволь напрыгаться на батутах. Одним словом, скучать никому не пришлось.

Фото предоставлено центром дополнительного образования для детей.