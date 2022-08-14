ФОТОФАКТ В Псковском районе жители и гости деревни соревнуются в точности
В Псковском районе, в карьере у деревни Ваулино проходят соревнования по 3D стрельбе из лука, сообщает газета «Псковская провинция».
Более 40 спортсменов разных возрастов из Пскова, Петербурга, Новгорода приняли участие в состязаниях в стрельбе по объёмным мишеням.
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