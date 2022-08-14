ФОТОФАКТ В Псковском районе жители и гости деревни соревнуются в точности

22:22, 14 августа 2022, ПАИ

В Псковском районе, в карьере у деревни Ваулино проходят соревнования по 3D стрельбе из лука, сообщает газета «Псковская провинция».

Более 40 спортсменов разных возрастов из Пскова, Петербурга, Новгорода приняли участие в состязаниях в стрельбе по объёмным мишеням.