Литургия в Свято-Державном Димитриевском соборе прошла в Гдове

22:48, 14 августа 2022, ПАИ

Митрополит Тихон совершил Литургию в Свято-Державном Димитриевском соборе города Гдова, сообщается в официальном сообществе Митрополит Тихон.



В праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, День памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Державном Димитриевском соборе города Гдова.



Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма, благочинный Гдовского округа иеромонах Иннокентий (Селезнев), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), настоятель храма Архангела Михаила поселка Кобылье Городище Гдовского района иеромонах Никандр (Чебурахин), настоятель храма святителя Николая поселка Каменный Конец Гдовского района протоиерей Василий Бойко, настоятель храма апостолов Петра и Павла деревни Лаптовицы Гдовского района, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в деревне Спицино Гдовского района иерей Григорий Ивасенко, настоятель храма Покрова Божией Матери в поселке Кярово Гдовского района иерей Сергий Олисов. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.



Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова.



За богослужением молились советник Губернатора Псковской области Алексей Васильев, представители районной администрации, прихожане храма и паломники из Псковской и Санкт-Петербургской епархий.



На малом входе митрополит Тихон удостоил клирика Свято-Державного Димитриевского собора диакона Андрея Осипова права ношения двойного ораря.



По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.



По окончании богослужения был совершен чин освящения мёда нового урожая.