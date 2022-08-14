Бои исторических реконструкций прошли в Рубилово

23:33, 14 августа 2022, ПАИ

Члены клуба исторической реконструкции «Орден» из Пскова приняли участие в праздновании Дня деревни Рубилово в Пушкиногорском районе, сообщает газета «Пушкинский край».

Они представили зрителям небольшой бой с использованием стального оружия. Как рассказал один из реконструкторов Дмитрий Куропаткин, клуб существует 15 лет и насчитывает 26 человек, не считая отделений в Твери и Великом Новгороде.



Представление вызвало большой интерес зрителей.