Деревня Духновно в Опоческом районе отметила 440-летие

23:50, 15 августа 2022, ПАИ

В честь дня деревни глава района Юрий Ильин вручил почетную грамоту и благодарности заслуженным работникам, которые отдали большую часть своей жизни на развитие и становление деревни. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Также он поздравил и выразил слова благодарности всем, кто трудится на благо родного края.

«Самое главное достояние страны, региона, района, деревни – это жители, – отметил Юрий Артамонович. – Желаю жителям деревни Духново крепкого здоровья, мира и добра, а поселению развития и процветания!»