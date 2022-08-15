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Общество

Деревня Духновно в Опоческом районе отметила 440-летие

В честь дня деревни глава района Юрий Ильин вручил почетную грамоту и благодарности заслуженным работникам, которые отдали большую часть своей жизни на развитие и становление деревни. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Также он поздравил и выразил слова благодарности всем, кто трудится на благо родного края.

«Самое главное достояние страны, региона, района, деревни – это жители, – отметил Юрий Артамонович. – Желаю жителям деревни Духново крепкого здоровья, мира и добра, а поселению развития и процветания!»

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