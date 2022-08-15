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Проекты по пяти направлениям защитили участники летней исторической школы ПсковГУ

Защита проектов, разработанных в рамках интенсива «#ForPost» состоялась на Международной летней исторической школе для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России», которую организует и проводит Псковский государственный университет в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Как отметила руководитель проектной группы ПсковГУ Анна Яковлева, в разработке инициатив приняли участие 100 человек из 30 регионов.

«Все очень активно работали, – рассказала Анна Яковлева. – Участники разработали 12 проектов по пяти направлениям: «Наследие Петра Великого», «Россия начинается здесь», «Без срока давности», «Невский – имя России» и «Печоры: Точка притяжения».

Участников проектных групп поддержала доцент ПсковГУ Виктория Гусарова. Она согласилась, что в инициативах ребят есть моменты, которые надо доработать, «дотянуть», но идеальных проектов не бывает.

«Вы только познакомились, у вас была всего неделя для того, чтобы продумать свои идеи, – сказала она. – Но то, что вы поработали в командах из разных регионов, – уже отлично! То, как вы защищали проекты, – показатель того, что вы действительно заинтересованы в своих разработках. А значит, надо приехать на летнюю историческую школу ещё раз, через год».

Как отметила Виктория Гусарова, сегодня проектная деятельность очень актуальна, так как подразумевает большие возможности для привлечения грантов и реализации креативных общественно значимых идей. Представитель ПсковГУ пожелала ребятам не упускать свой шанс и следить за грантовыми конкурсами.

«Никогда не опускайте руки, если не получилось с первого раза, – подчеркнула она. – Любая неудача – лишь повод подумать, что не так».

По итогам экспертной оценки первое место занял проект «От детских увлечений до великих реформ». Серебро досталось инициативе «По следам Александра Невского», треть место – «Туристическому агрегатору».

Напомним, тематическая смена стартовала в Печорах 8 августа в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», организованного по поручению президента Владимира Путина в соответствии с инициативой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Летняя историческая школа объединила ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов России и Белоруссии. Все мероприятия школы проведут российские историки с мировым именем, представители профессорско-преподавательского состава ПсковГУ и Государственного архива Псковской области.

Интеллектуальные партнёры проекта – Российское историческое общество, Институт Европы РАН, Институт США и Канады РАН, Государственный архив Псковской области.

Добавим, участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» станут более 1000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтёрских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдут десять смен на существующей инфраструктуре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Организаторами форума выступают правительство Псковской области, Псковская епархия Русской православной церкви, Министерство науки и высшего образования России, Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Псковский государственный университет.

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