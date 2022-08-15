Синоптики рассказали, какой будет погода в СЗФО на этой неделе

08:00, 15 августа 2022, ПАИ

Жара сохранится на Северо-Западе России до конца недели, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе России погодой на этой неделе будет управлять антициклон, так что здесь солнечно, и только на крайний север в конце рабочей недели могут прорваться поля дождевой облачности. В результате здесь похолодает до +15…+20 градусов, а на остальной территории сохранится жара – после полудня +26…+31 градус», – говорится в сообщении.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Псковской области 15 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура по области днём составит от +27 до +32 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.