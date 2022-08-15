Студент ПсковГУ поделился впечатлениями от работы в «Орлёнке»

08:28, 15 августа 2022, ПАИ

Студент четвертого курса Института математического моделирования и игропрактики, боец студенческого педагогического отряда «Кипарис» Михаил Григорьев этим летом попробовал себя в роли вожатого в лагере «Звёздный», который располагается во всероссийском детском центре «Орлёнок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Опыт вожатства пригодится во всём, ведь от качества работы вожатого дети могут получить в разы больше удовольствия от смены, у них появится желание вернутся в «Орлёнок» и лично к вам в команду, если вы используете все свои навыки по максимуму, – рассказал Михаил Григорьев. – С каждым днём пребывания в таком замечательном месте, знаний о традициях, правилах и особенностях лагеря становится всё больше и больше, а работать становится проще».

Молодой человек признался, что график был настолько загруженным, что свободной минуты не было ни у детей, ни у вожатых. Его воспитанники – 13-14-летние подростки – проявили себя в конкурсе знамённых групп, спектакле, футболе, турнире по шахматам и многом другом. Больше всего детям понравился большой спортивный праздник, на котором соревновались все лагеря ВДЦ «Орлёнок», победителей наградили медалями и грамотами. Сам же студент выделяет последний огонёк как самое запоминающееся событие.

«Последний огонёк мы провели на берегу моря, разговаривая, делясь впечатлениями и чувствами о смене до самого заката, – отметил он. – Дети из моей команды стали главными героями спектакля. Сердце замирало и кидало в дрожь от многих сцен. Было видно, что ребята выкладывались на 1000 %. Слезы счастья и волнения детей, что у них всё получилось, заряжают проживать каждый день смены на полную ради них».

Студент отметил, что лагерь предлагает очень много возможностей для личностного роста как детей, так и вожатых.