В Совфеде предупредили о риске подорожания топлива в российских регионах

08:52, 15 августа 2022, ПАИ

Регионы России могут столкнуться с подорожанием бензина и дизеля из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров, пишет газета «Известия».

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средства на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», – отметил он.

По словам Юрия Фёдорова, в случае отказа в выделении необходимых ресурсов на эти цели в Совете Федерации рассмотрят этот вопрос в период осенней парламентской сессии с представителями Минфина и Минэнерго.

Напомним, что субсидия в 9,8 млрд рублей, которая действовала до июля, компенсировала затраты Российских железных дорог (РЖД) на перевозку бензина и дизеля. Таким образом АЗС могли экономить на оплате монополисту за доставку груза.