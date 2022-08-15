Эксперт рассказал псковичам, что делать, если заболел во время отпуска

09:33, 15 августа 2022, ПАИ

Что делать, если заболел во время отпуска, объяснила псковичам руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В этом случае запланированный отпуск можно продлить или перенести на другое время. Но для этого нужно обратиться в медицинское учреждение и получить листок временной нетрудоспособности.

Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника.



Чтобы отпуск «не сгорел», следует обратиться в медицинскую организацию за оформлением листка нетрудоспособности. Если болезнь подтвердится и будет выдан листок нетрудоспособности, необходимо уведомить об этом своего работодателя. Это нужно сделать по двум причинам:

— работодатель должен понимать причину, по которой сотрудник отсутствует на работе или не выполняет свои должностные обязанности;

— если болезнь наступила накануне отпуска, нужно будет решить вопрос, что делать с отпуском.



Необходимо также написать работодателю заявление или иным образом договориться о том, как быть с отпуском. Есть два варианта:

— отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. К примеру, отпуск составляет 2 недели: с 15 по 28 августа. Неделю с 15 по 21 августа работник болел и не мог использовать время отпуска по прямому назначению. Решением вопроса может быть продление отпуска на неделю. То есть отпуск фактически будет предоставлен на две недели с 22 августа по 4 сентября. За период болезни работник получит пособие по временной нетрудоспособности.

— Весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время (уйти в отпуск в другой месяц) и отгулять отпуск позже.



Если сотрудник решит продлить отпуск на те дни, что совпали с болезнью, работодатель не вправе отказать. Если сотрудник решит перенести отпуск на другое время, нужно будет договариваться с работодателем о новом сроке отпуска.



Уведомить работодателя о болезни и подать заявление можно, например, по электронной почте, с последующей подачей оригинала заявления.