Аналитик спрогнозировал среднюю ставку по ипотеке к концу года

09:55, 15 августа 2022, ПАИ

Средняя ставка по ипотеке в России может составить 6-7% к концу года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаила Сухова.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, составила 6,36 процента на 1 июля. Стоимость ипотеки может снизиться вслед за возможным снижением ключевой ставки. Однако существенного уменьшения ожидать не стоит, считает Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

«Диапазон снижения, вероятнее всего, не превысит 1,5 процентного пункта, учитывая прогноз Банка России по ключевой ставке на 2022-2023 годы», — отметила она.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заметил, что средняя ставка по ипотеке будет зависеть от доли льготных программ в выдаче, но эту долю достаточно сложно спрогнозировать. Например, весной средняя ставка составляла лишь 6,2% как раз благодаря льготным программам.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, за 2022 год средняя ставка составит 7-7,5 процента. Такое значение может быть достигнуто «с учетом сохранения льготных программ, дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ и преобладающей доли ипотечных сделок на первичном рынке», полагает эксперт.

Что касается собственных программ банков, то на них продолжит влиять денежно-кредитная политика, добавил Егор Лопатин. Если ДКП смягчится в дальнейшем, то ставки могут вернуться на уровни ниже 9%, как прошлой осенью.

Отметим, что на начало августа в Сбербанке и ВТБ ставка по ипотеке составляет от 9,9 процента, в Газпромбанке — от 9,5 процента, в Альфа-банке — от 6,8 процента и 9,89 процента на первичное и вторичное жилье соответственно. В Промсвязьбанке ставки по ипотеке начинаются от 9,5 процента и от 9,7 процента на первичное и вторичное жилье соответственно, в МКБ — от 9,69 процента и 9,79 процента.