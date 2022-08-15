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Происшествия

В результате ДТП три человека госпитализированы, двое от госпитализации отказались

Фото с места происшествия

Около 6 утра в Островском районе у деревни Карпово на 332-м км автодорого Санкт-Петербург – Киев  произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo и фуры.

В результате ДТП пострадали пять человек. Двое человек от госпитализации отказались, трое человек, в том числе водитель автомобиля Volkswagen Polo, госпитализированы в медучреждение. 

Фото с места происшествия

По словам очевидцев, водитель автомобиля Volkswagen Polo отвлекся во время разговора. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с места происшествия

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