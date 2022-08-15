В результате ДТП три человека госпитализированы, двое от госпитализации отказались
Около 6 утра в Островском районе у деревни Карпово на 332-м км автодорого Санкт-Петербург – Киев произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo и фуры.
В результате ДТП пострадали пять человек. Двое человек от госпитализации отказались, трое человек, в том числе водитель автомобиля Volkswagen Polo, госпитализированы в медучреждение.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Volkswagen Polo отвлекся во время разговора.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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