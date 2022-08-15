Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Палкинском районе

10:15, 15 августа 2022, ПАИ

Прокуратура Палкинского района взяла на контроль ход и результаты расследования смертельного дорожно-транспортного происшествия в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Напомним, 22 июля водитель автомобиля Chery Amulet, 24-летняя девушка, не справилась с управлением на грунтовой дороге и съехала в кювет. В результате ДТП 47-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте от полученных травм.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.