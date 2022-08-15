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Псковский хлебокомбинат повышает производительность труда благодаря нацпроекту

На АО «Псковский хлебокомбинат» состоялось совещание по подведению предварительных итогов работы на предприятии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В совещании приняли участие представители комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона, руководство и сотрудники Псковского хлебокомбината, а также представители ООО «Псков-Полимер», ООО «Полипласт» и АО «Уклад».

О ходе реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятии рассказал руководитель проекта АНО «ФЦК» Александр Агафонов. На старте из числа сотрудников предприятия была создана команда проекта, которая помогла выявить сильные и слабые стороны на производстве. Во время работы командой она определила возможные пути оптимизации производственных цепочек. Проработаны режимы работы определенных цепочек (упаковка и наладка), процессы, занимающие больше всего времени, периоды простоев и т. д.

На конкретном примере разобрали ошибки в производственной цепочке и нашли способы их устранения. В итоге время производства конечной продукции на выбранной цепочке сократилось на треть.

Специалисты АНО «ФЦК» совместно с командой проекта разработали ключевые показатели для различных линий производства.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» АНО «ФЦК» предприятие посетили тренеры, обучившие сотрудников основам бережливого производства.

По словам генерального директора АО «Псковский хлебокомбинат» Виктора Почернина, говорить о кардинальных переменах и успехах еще рано, однако уже сейчас есть заметные улучшения в производстве. Обучены сотрудники, которые применяют свои знания и делятся ими с коллегами.

Подводя итоги совещания, Александр Агафонов поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за совместную работу и ответил на интересующие вопросы.

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