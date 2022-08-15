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Общество

Жители Псковской области стали чаще отправлять посылки

За первое полугодие жители Псковской области отправили в среднем на 10% больше посылок и экспресс-отправлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

Всего за полгода в Псковской области компания обработала 5 млн почтовых отправлений, из них 4,6 млн составила простая и заказная корреспонденция, а также 400 000 посылок, мелких пакетов и экспресс-отправлений (EMS). 

«Отправка почтовой письменной корреспонденции, посылок и бандеролей — это наша традиционная услуга. Почта России постоянно совершенствует сеть логистики для того, чтобы наши клиенты своевременно получали нужную информацию и товары. Особенно это важно сейчас, когда активно развивается электронная коммерция и онлайн продажи маркетплейсов», — рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Через сайт Почты или мобильное приложение можно оформить посылку онлайн и сдать её в отделении без очереди и заполнения бумаг — буквально за минуту. Таким образом жители региона отправили более 30 000 посылок.

С начала года в мобильном приложении Почты зарегистрировалось 17 000 новых пользователей в Псковской области. Мобильное приложение открывает полноценный доступ ко всем цифровым услугам компании. Чаще всего с его помощью отслеживают почтовые отправления.

Оформить подписку на периодические издания тоже можно онлайн — на сайте и через мобильное приложение. Самые читающие районы Псковской области — это Великолукский, Псковский, Порховский, Бежаницкий.

За шесть месяцев года почтальоны Псковской области доставили жителям около 2 млн печатных изданий.

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