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Общество

Псковичам предлагают службу в Чечне и полный соцпакет

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст от 18 до 40 лет;
  • годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
  • отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
  • среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

  • подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;
  • бег 100 метров – не более 15 секунд;
  • бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

  • зарплата - от 40 000 рублей;
  • полный соцпакет;
  • бесплатное лечение военнослужащего;
  • обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
  • возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
  • проживание в общежитии казарменного типа;
  • ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
  • возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
  • обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
  • карьерный рост.

Для более подробной информации обращаться по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.

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