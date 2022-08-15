В Красногородском районе отремонтируют дороги между населенными пунктами
190 километров дорог отремонтируют в Красногородском районе до декабря 2022 года. Информация размещена на сайте госзакупок 4 августа.
Из документов следует, что планируется отремонтировать 190 тысяч километров дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами. Из них 6 480 километров - с асфальто-бетонным покрытием, 134 390 километров - с покрытием песчано-гравийной смесью, 49 130 километров - с грунтовым покрытием. Максимальная цена контракта — 3 миллиона 474 тысячи рублей.
Заказчиком выступает администрация Красногородского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
15 августа 2022
О предположительной дислокации опричников Ивана Грозного в Пскове рассказали археологи