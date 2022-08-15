Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort

13:08, 15 августа 2022, ПАИ

Новым генеральным директором компании DataFort стал Олег Мотовилов.

Олег Мотовилов перешел в билайн из группы компаний Т1, где он занимал должность члена правления Т1 и управляющего директора Т1 Cloud с 2021 года. С 2016 по 2021 год он руководил облачным бизнесом МТС. За время своей работы в МТС он значительно увеличил доход облачного направления, совершил несколько сделок M&A и создал одного из лидеров рынка облаков в России. До прихода в МТС Олег Мотовилов успел поработать в разных должностях в таких компаниях, как R-Style, аэропорт Домодедово и Караван-Телеком.

На новой должности Олег будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса билайна.

Олег Мотовилов: «Для меня большая честь присоединиться к билайн, чтобы провести Datafort через следующую главу её развития. Datafort — это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень».

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн: «Билайн-бизнес видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B , и в B2G . Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес билайн сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг».

***

IBS DataFort (дочерняя компания IBS) — крупный провайдер сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, один из лидирующих PureCloud -игроков. Компания была приобретена ПАО «ВымпелКом» в декабре 2021 года.