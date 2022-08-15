«Зарядка со стражем порядка» прошла в Великих Луках в День физкультурника
День физкультурника в городе Великие Луки отметили общероссийской акцией МВД России «Зарядка со стражем порядка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Мероприятие состоялось на острове Дятлинка. Администрация города организовала его для ребят из детско-юношеских спортивных школ и секций Великих Лук.
Зарядку для юных великолучан провел специалист направления профессиональной подготовки Андрей Цветков. Также ребятам показали приемы самообороны - комплекс упражнений продемонстрировал старший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки Константин Лобанов.
В конце встречи полицейские напомнили участникам о пользе спорта и физической культуры, а также пожелали побед и успехов в новом учебном году.
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