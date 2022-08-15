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Спорт

В Студенческой регбийной лиге отметили рост мастерства команды ПсковГУ 

Рост мастерства команды ПсковГУ по регби отметил президент ассоциации «Студенческая регбийная лига» Андрей Хорохорин, сообщается на портале studentsport.ru.

По его словам, на лидирующих позициях сейчас находятся исторически сложившиеся регионы: Москва, Краснодарский и Красноярский края, Дагестан и Татарстан, а также Санкт-Петербург.

«Если посмотреть на результаты прошедших соревнований, могу отметить рост ряда студенческих команд, среди которых сборные Псковского государственного университета (ПсковГУ), Севастопольского госуниверситета (СевГУ), Сибирского государственного университета физической культуры (СибГУФК), Тувинского госуниверситета (ТувГУ), Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ), Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и другие», – сказал Андрей Хорохорин.

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