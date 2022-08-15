Эксперты объяснили, чем опасна покупка «заграничного» автомобиля у перекупщиков

11:15, 15 августа 2022, ПАИ

В России растет интерес к иномаркам из-за границы: на фоне взлетевших цен и прекращения продаж моделей большинства популярных брендов водители обращаются с заказами к профессиональным перекупщикам. Эксперты рассказали, что важно знать при ввозе машины.

Настоящей проблемой для покупателя, по мнению представителя Национального союза автомобилистов (НАС) Антона Шапарина, могут стать подложные документы. По его словам, сейчас появилась схема при ввозе автомобилей с двигателями Евро-0, которые оформляют под видом Евро-4 или даже Евро-5.

Кроме того, сообщает портал Autonews со ссылкой на экспертов, перекупщики предлагают заниженные цены на автомобили. В такой ситуации необходимо обговорить все условия с продавцом заранее, так как есть риск потратить большую сумму на оформление. На данный момент варианты ввоза машин в Россию включают пути через Казахстан и Армению.

«Приобретая автомобиль с иного рынка у частного продавца, покупатель рискует получить массу проблем, отложенных во времени. Так, например, у премиальных марок ряд опций просто не будет работать в России. При этом и отключатся эти функции не сразу, а через несколько сотен или даже тысяч километров», — предупредил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.

Он также отдельно отметил, что бывают проблемы с таможенным оформлением автомобиля, и рекомендовал выбирать машины, которые прошли все процедуры. Отдельно стоит обращать внимание на то, что перекупщики могут продать угнанный автомобиль, который находится в базе Интерпола.

Специалист по продаже автомобилей с пробегом из Европы Руслан Кривонос рассказал, что некоторые продавцы привозят автомобили в Республику Беларусь, используя схему с возможностью льготной растаможки. Так, многодетным родителям и инвалидам определенных групп в стране полагается скидка 50% на таможенные платежи. Подобный способ Кривонос назвал рисковым скорее для продавцов, нежели для покупателей.