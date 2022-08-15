Псковичам расскажут, как избежать эмоционального выгорания

11:58, 15 августа 2022, ПАИ

Специалист soft-skills и эксперт грантовых конкурсов Олеся Назарой проведет для жителей Пскова лекцию о том, как избежать эмоционального выгорания. Об этом ПАИ сообщили в «Лофте», где и пройдет мероприятие.

На тренингах летнего курса «Адаптация» в «Лофте» уже обсудили лидерство, командообразование, командный интеллект и множество других тем. Завершающим станет вопрос об «использовании гибких навыков» для профилактики появления эмоционального выгорания.

Эксперт назвала основные признаки выгорания: частое самобичевание, зависание на мелких задачах и ощущение, что тебя не понимают. При их наличии посещение леции может помочь в решении проблемы.

Мероприятие состоится в 18:30 в «Лофте» 18 августа.