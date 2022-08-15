Музыка «не от мира сего» прозвучит для псковичей
Камерный концерт группы Dikajee состоится в «Лофте» 19 августа. Об этом сообщается в группе креативного пространства «Лофт» в соцсети «ВКонтакте».
Слоганом группы в соцсети является фраза: «Русский прог-фолк, который не от мира сего». Коллектив работает в таких жанрах, как: камерный поп, неоклассика, рок, фолк, дзаж, прогрессив и другие. В этот раз Dikajee сыграет в новом стиле для себя и для зрителя, а именно в формате рояль, голос и синтезаторы.
«Эта программа получилась спонтанно, в результате домашних репетиций и экспериментов; песни Dikajee и песни любимых нами исполнителей прозвучат в очень воздушных, очень нежных, близких и не совсем обычных для нашего, ставшего уже достаточно тяжёлым, звучания», - рассказывают участники группы.
Помимо выступления, зрителям покажут новый клип и отметят выход нового сингла.
Концерт начнется 19 августа в 19:00.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
О предположительной дислокации опричников Ивана Грозного в Пскове рассказали археологи