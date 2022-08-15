Музыка «не от мира сего» прозвучит для псковичей

12:40, 15 августа 2022, ПАИ

Камерный концерт группы Dikajee состоится в «Лофте» 19 августа. Об этом сообщается в группе креативного пространства «Лофт» в соцсети «ВКонтакте».

Слоганом группы в соцсети является фраза: «Русский прог-фолк, который не от мира сего». Коллектив работает в таких жанрах, как: камерный поп, неоклассика, рок, фолк, дзаж, прогрессив и другие. В этот раз Dikajee сыграет в новом стиле для себя и для зрителя, а именно в формате рояль, голос и синтезаторы.

«Эта программа получилась спонтанно, в результате домашних репетиций и экспериментов; песни Dikajee и песни любимых нами исполнителей прозвучат в очень воздушных, очень нежных, близких и не совсем обычных для нашего, ставшего уже достаточно тяжёлым, звучания», - рассказывают участники группы.

Помимо выступления, зрителям покажут новый клип и отметят выход нового сингла.

Концерт начнется 19 августа в 19:00.