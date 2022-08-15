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Общество

Население Земли превысило 8 млрд человек

Население Земли превысило восемь миллиардов человек. Такие данные приводит сервис Countrymeters, который считает численность жителей планеты в реальном времени.

Исходя из данных, количество мужчин на Земле составляет чуть более 4 млрд, а женщин - 3,9 млрд.

Отмечается, что численность населения России составляет 146 млн человек. По этому показателю страна занимает девятое место в мире.

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