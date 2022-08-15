Трех нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках

12:27, 15 августа 2022, ПАИ

Четырех пьяных водителей задержали в Псковской области 12-14 августа. Ранее их уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 12 августа вечером на 11-м километре трассы Псков - Старый Изборск в Псковском районе полиция задержала 39-летнего жителя Невеля, который управлял «Ниссаном Альмера» в нетрезвом виде.

13 августа ночью в Великих Луках на улице Матвея Кузьмина сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2106. За рулем находился 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Еще один пьяный водитель попался полицейским в тот же день на проспекте Гагарина. «Маздой» управлял 31-летний мужчина.

14 августа вечером в Богдановском переулке Великих Лук внимание дорожных полицейских привлек мотоцикл ИЖ «Планета 5». За рулем находился 28-летний молодой человек, который тоже был «под градусом».