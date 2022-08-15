60 млн рублей получит Псковская область на развитие промышленности
Псковская область получит из федерального бюджета 60 млн рублей по результатам конкурса на единую региональную субсидию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.
Субсидия предоставляется для частичного возмещения затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на обновление и дальнейшее развитие промышленных предприятий.
Средства поступят в регион в начале 2023 года и будут направлены на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.
Напомним, в июле текущего года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило о проведении конкурсного отбора региональных программ развития промышленности для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ.
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