60 млн рублей получит Псковская область на развитие промышленности

11:27, 15 августа 2022, ПАИ

Псковская область получит из федерального бюджета 60 млн рублей по результатам конкурса на единую региональную субсидию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Субсидия предоставляется для частичного возмещения затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на обновление и дальнейшее развитие промышленных предприятий.

Средства поступят в регион в начале 2023 года и будут направлены на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Напомним, в июле текущего года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило о проведении конкурсного отбора региональных программ развития промышленности для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ.