Нож попытался украсть пскович из магазина на улице Труда

11:36, 15 августа 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 августа экипаж вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала кассеты для бритвенных станков и нож.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.