Нож попытался украсть пскович из магазина на улице Труда
Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
14 августа экипаж вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала кассеты для бритвенных станков и нож.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
15 августа 2022
О предположительной дислокации опричников Ивана Грозного в Пскове рассказали археологи