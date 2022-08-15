Органистка из Москвы даст концерт в Печорах 17 августа
17 августа в 18:30 в кирхе Святого Петра в Печорах состоится концерт органной музыки. Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов органистка из Москвы Мария Макаренко, сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.
В программе музыка Баха, Мендельсона, Вивальди, Боэльманна, Уэста, Флетчера, Вильшера.
Кирха располагается на улице Гагарина 12а.
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