Более четырех тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь

12:15, 15 августа 2022, ПАИ

В ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» за прошедшую неделю поступило 4 199 вызовов, которые были отработаны медиками. Об этом сообщается в группе медучреждения.

За неделю медики 464 раза выезжали в общественные места для оказания помощи, отработали 627 вызовов к детям и 33 раза приезжали на места дорожно-транспортных происшествий и 29 раз на пожары.

В период с 8 по 14 августа им поступило 193 вызова, связанных с коронавирусной инфекцией. Также за неделю трижды была задействована санитарная авиация.