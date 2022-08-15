Более четырех тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь
В ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» за прошедшую неделю поступило 4 199 вызовов, которые были отработаны медиками. Об этом сообщается в группе медучреждения.
За неделю медики 464 раза выезжали в общественные места для оказания помощи, отработали 627 вызовов к детям и 33 раза приезжали на места дорожно-транспортных происшествий и 29 раз на пожары.
В период с 8 по 14 августа им поступило 193 вызова, связанных с коронавирусной инфекцией. Также за неделю трижды была задействована санитарная авиация.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
15 августа 2022
О предположительной дислокации опричников Ивана Грозного в Пскове рассказали археологи