Выставка археологических находок 2022 года открылась в «Медиацентре 60»

12:02, 15 августа 2022, ПАИ

В здании «Медиацентра 60» 15 августа открылась временная выставка археологических находок 2022 года, сделанных специалистами в Псковской области.

На первом этаже на улице Ленина, 6а археологи разместили стенды, на которые поместили фотографии с Ольгинского, Печерского раскопов и раскопа у деревни Горожане. Рядом установлены стенды, на которых размещены сами экспонаты.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова отметила, что на выставку привезли самые главные экспонаты. Она обратила внимание на гребешок XI века и фрагмент копья, найденные в этом сезоне. Рядом на стенде можно увидеть те же экспонаты, только что извлечённые из раскопов, ещё «с налётом времени».

«Посмотрите, что за три месяца с гребешком сделали реставраторы. Почувствуйте разницу. Вот горожанское копье, с ним специалисты ещё не до конца поработали. Это, пожалуй, самые интересные находки этого года», — рассказала специалист.

Она добавила, что у археологов есть не менее интересные находки из Ольгинского раскопа, сделанные в прошлом сезоне, которые ещё нигде не показывали.

Подробнее о самых интересных находках можно узнать на пресс-конференции, которая состоится в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа в 12:00. После пресс-конференции выставку начнут демонтировать. Новости с пресс-конференции будут доступны в сюжете.