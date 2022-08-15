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Общество

Выплаты почти на 20 тысяч детей от 8 до 17 лет перечислили псковичам

665,1 млн рублей выплатили малообеспеченным семьям Псковской области с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Деньги выдали на 19,6 тысячи детей. Большинство заявлений на выплату поступило дистанционно через портал госуслуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Управляющий отделением Наталья Мельникова рассказала, что по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, пособие выплачивается с 1 апреля, независимо от месяца подачи заявления (но не ранее достижения ребёнком восьми лет).

«Семьям, которые обратились за выплатой в августе, начисление производится сразу за пять месяцев – апрель, май, июнь, июль, август. Далее пособие будет выплачиваться на банковские счета каждое третье число месяца за предыдущий месяц, то есть за сентябрь – в октябре, за октябрь – в ноябре, за ноябрь – в декабре и так далее. Граждане, которые выбрали способ доставки выплаты через почтовое отделение, будут получать её по графику своего почтового отделения», – отметила она.

Также управляющий уточнила, что обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка – граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. Дети также должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости. Одно из важных условий – размер дохода семьи. Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на человека в регионе проживания. В Псковской области это 13 780 рублей.

«Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления. Это значит, что при обращении за выплатой в августе 2022 года учитываются доходы с апреля 2021 года по март 2022 года, если в сентябре – то с мая 2021 года по апрель 2022 года», – пояснила Наталья Мельникова.

Добавим, что при рассмотрении заявления также учитывается движимое и недвижимое имущество семьи. Более подробно о том, как оценивается нуждаемость семьи для права на получение пособия, можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ.

От дохода семьи зависит и размер выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В Псковской области размер выплат составляет 6 737,5 рубля, 10 106,25 рубля и 13 475 рублей соответственно.

Заявление на выплату можно оформить на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

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