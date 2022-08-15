Великолучанин получил два года тюрьмы за избиение знакомого

12:18, 15 августа 2022, ПАИ

Великолукский городской суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за избиение знакомого. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что подсудимый в январе 2022 года в ночное время, находясь в доме в Великих Луках, избил знакомого ногами и деревянной палкой, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал, раскаялся в содеянном, добровольно возместил моральный вред, причиненный в результате преступления, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что суд учёл в качестве смягчающих вину обстоятельств», - говорится в сообщении. Приговор суда пока не вступил в законную силу.