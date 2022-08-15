Вадим Нэдик: Археологический центр Псковской области является частью профсообщества

12:31, 15 августа 2022, ПАИ

Археологический центр Псковской области входит в профессиональное региональное сообщество и является его частью. Об этом заявил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа.

По его словам, учреждение, которому сегодня исполняется 15 лет, ведет работу по координации всех археологических исследований между различными исполнителями, что очень ценно и важно.

«Сегодня не просто прекрасный день, еще и прекрасный праздник. 15-летие нашего Археологического центра. Центр был создан как специальная организация с целью защиты и осуществления деятельности в сфере сохранения, использования, популяризации археологического наследия на территории региона», - сказал он.

Вадим Нэдик также отметил, что основными направлениями работы центра являются археологические раскопки (спасательные и научные), археологические разведки, определение границ территорий памятников, контроль за сохранностью, проектная деятельность, популяризация, выставки, освоение новых методик и многое другое.