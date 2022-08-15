Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки»
Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки», в шапке сайта отображаются разные виды ягод: клубника, малина, черника и ежевика, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что думает о смене названия маркетплейса. С таким заявлением она выступила на форуме «Неделя российского ретейла» в ответ на слова главы Минпроторга Дениса Мантурова о засилье иностранных наименований в торговле, сообщают СМИ.
Отметим, что новое название отображается только в шапке сайта. Ссылка осталась прежней, не поменялось название и в мобильном приложении.
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