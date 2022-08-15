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Общество

Жару без осадков прогнозируют в Псковской области 16 августа

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 16 августа, сообщает псковский гидрометцентр.

Прогнозируют ветер восточных направлений со скоростью 4-9 метроов в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днем: от +28 до +33.

Атмосферное давление будет низким.

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