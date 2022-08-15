Железнодетальное производство обнаружили археологи в Новосокольническом районе

12:57, 15 августа 2022, ПАИ

Следы железнодетального производства обнаружили археологи на раскопе в деревне Горожане (Новосокольнический район). Об этом заявил научный работник Археологического центра Псковской области Антон Романовский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа.

По словам Антона Романовского, работы на раскопе еще не завершены, сейчас его законсервировали.

«Они были приостановлены, когда мы вышли на огромное число шлаков, и, по всей видимости, это говорит о том, что мы столкнемся с железнодетальным производством», - сказал Антон Романовский.