Первые люди появились на территории Псковской области в эпоху мезолита

12:55, 15 августа 2022, ПАИ

Первые люди появились на территории Псковской области в эпоху мезолита, предполагает сотрудник археологического центра региона Сергей Салмин. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«У нас точно есть находки из мезолита, это каменный век. То есть люди здесь появились 15-17-20 веков назад примерно. Более точно время на таких «расстояниях» не измеряется», - уточнил Сергей Салмин.

Археологически мезолит выделен по преобладанию в этот период микролитической каменной индустрии, в которой применялись каменные орудия c составными лезвиями из кремня или обсидиана, а также микрорезцы и другие типы микролитов. В этот период происходит повсеместное распространение лука со стрелами, которые, однако, были изобретены ещё в предшествующую эпоху. Это связывают с происшедшими изменениями в охотничьем промысле. О рыболовстве свидетельствуют гарпуны и рыболовные сети. Наряду с камнем широко применялась и кость, например для наконечников стрел и вкладышевых орудий. Имеются находки деревянных изделий, в том числе и транспортных средств — лодок-долблёнок и плотов.

В этот период была приручена собака, которая могла использоваться на охоте, в качестве сторожа и в качестве еды.