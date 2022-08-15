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Общество

Более двух тысяч договоров на догазификацию заключили в Псковском районе

2 020 договоров на догазификацию заключили в Псковском районе. Всего жители района подали 3 367 заявлений на догазификацию, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Строительно-монтажные работы по прокладке подземных уличных газопроводов и газопроводов-вводов до границ земельных участков ведутся в деревнях Родина, Борисовичи, Ершово, Малая Гоголевка, Неелово-1, Портянниково, Соловьи и Хотицы.

Кроме того, усилен контроль за производимыми земляными работами, особенно за восстановлением нарушенного благоустройства территорий после прокладки газопроводов. Проведение таких работ обязательно согласовывается с районной и волостными администрациями.

Напомним, заявки на догазификацию можно подать через региональные офисы МФЦ, через портал «Госуслуги». Документы также принимают во всех абонентских участках «Газпром межрегионгаз Псков» или через сайт единого оператора газификации. На этом ресурсе можно найти и ответы на часто задаваемые вопросы.

Также за дополнительной информацией можно обратиться в комитет по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Псковского района по телефону 29-31-28.

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