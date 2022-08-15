Более 100 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
113 070 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 104 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 110 332 пациента (за сутки – 50), умерло 1 887 человек, инфицированных COVID-19.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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