Более 100 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

13:14, 15 августа 2022, ПАИ

113 070 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 104 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 110 332 пациента (за сутки – 50), умерло 1 887 человек, инфицированных COVID-19.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.