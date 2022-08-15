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Общество

Останки младенца и кости животных: о загадке ямы № 6 рассказали псковские археологи

О необычной яме, найденной во время раскопок в поселении эпохи викингов у деревни Горожане, рассказал Антон Романовский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа.

Он отметил, что это достаточно глубокая материковая яма глубиной 4,3 метра и площадью 20 кв. м. По словам Антона Романовского, для X века этот объект можно назвать выдающимся, учитывая его габариты. 

Как рассказал Антон Романовский, ещё в 2021 году было выдвинуто предположение, что яма использовалась в качестве колодца. «Мы не дошли до водоносного слоя, там достаточно далеко до него, но, с другой стороны, иные варианты назначения этого объекта достаточно сложно придумать. Потому руководствуемся тем, что эта яма использовалась в качестве колодца. Причём, как показали результаты, попытка была неудачная. Яму выкопали, но воды в ней не было... Потом было принято решение, что её надо засыпать», — рассказал он. 

По словам эксперта, яму засыпали чем попало: были там и песок, и пережжённые кости животных. «Возможно, она скрывала и следы каких-то преступлений: в яме встречались и плохо сохранившиеся кости младенца», — добавил он.

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