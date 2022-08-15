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Общество

Прокуратура требует лишить лицензии выступающий в Пскове цирк

В Пскове Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора по Псковской области выявило нарушения в цирке «Арена Макао». В свою очередь прокуратура Псковской области направила соответствующее обращение коллегам в Ростов и требует отозвать у предпринимателя лицензию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

С 21 по 27 июля в Пскове профильное управление провело выездную проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем М. Т. Аракеляном законодательства в области обращения с животными при использовании их в культурно-зрелищных целях.

4 августа в отношении ИП было возбуждено дело об административном нарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. Из-за того, что предприниматель зарегистрирован в Ростове-на-Дону, лицензию ему выдали в центральном аппарате Россельхознадзора по месту его регистрации.

Ведомство установило, что в цирке шапито «Арена Макао» содержится 31 животное, в том числе тигры, верблюды, собаки, еноты, лошади и обезьяны. Инспекторы выявили многочисленные нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937.

В частности, выяснилось, что для кормления животных используются несертифицированные и недекларированные корма, животным не обеспечен постоянный доступ к питьевой воде, помещения для их содержания проницаемы для воды, находятся в антисанитарном состоянии, их дезинфекция не производится, фургоны для перевозки животных изнутри покрыты ржавчиной, трапы для погрузки животных в фургоны не оборудованы боковыми ограждениями и покрытием, исключающим травмирование животных, размеры вольеров для животных не соответствуют нормативным, для лошадей и пони отсутствует шорная (помещение для упряжи), душевая и площадка для выгула, стойла для лошадей не убираются, кормушки для животных не моются и не дезинфицируются. К тому же посторонние могут свободно проникнуть на территорию цирка.

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