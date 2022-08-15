В России составят реестр запрещённых для водителей лекарств

13:46, 15 августа 2022, ПАИ

В России разработают реестр лекарственных препаратов, при употреблении которых нельзя садиться за руль. МВД России поддержало идею об их маркировке, сообщает «Коммерсантъ».

По словам начальника Московской Госавтоинспекции Александра Быкова, на упаковках таких лекарств как минимум должны быть предупреждающие знаки, например перечёркнутый автомобиль. Сейчас, по словам представителя ГИБДД Москвы, чёткого запрета на употребление ряда препаратов за рулём не существует.

По словам начальника ГИБДД, российские автомобилисты могут лишиться водительских прав, если примут лекарство, в составе которого есть этанол или вещества, дающие положительный результат на наркотики. Также не следует принимать препараты, в которых содержится кодеин, и быть осторожными с жаропонижающими средствами, которые могут дать положительный результат на наркотики.

По данным МВД, за шесть месяцев 2022 года в России произошло 71 ДТП по вине водителей, находившихся под влиянием лекарств. Эта цифра на 35,5 % меньше показателей за аналогичный период прошлого года.