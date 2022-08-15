Чёрные копатели помогли археологам найти селище XII-XIII веков в Палкинском районе

14:28, 15 августа 2022, ПАИ

Чёрные копатели помогли археологам найти поселение XII-XIII веков в Палкинском районе, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа.

Она отметила, что на данный момент в Палкинском районе идёт археологическая разведка. Марина Кулакова сообщила, что изначально на месте раскопок начали работать чёрные копатели, о чём узнали сотрудники ФСБ. «По осени было несколько выездов с представителями ФСБ, цель — определить, стоит там искать археологию или нет. Решили, что это место перспективное, и в рамках государственного задания мы сейчас проводим эту разведку», — пояснила она.

Марина Кулакова обратила внимание на то, что разведка ещё не закончена, но её результаты уже впечатляют. Так, специалистам уже удалось найти селище XII-XIII века, расположенное на курганном могильнике, ещё более раннем. «Пока не знаем точное время, работаем в разведочных шурфах метр на метр. Правила разведки таковы, что мы не можем работать на широкой площади. Памятник тут есть, и его надо изучать», — пояснила археолог.

Она также отметила, что, предположительно, это поле планировалось под жилую застройку, но археологи успели вовремя.

Мария Кулакова обратила внимание на важность проведения своевременных археологических раскопок и напомнила, что во время таких работ на месте, где планировалось строительство газопровода, псковские археологи нашли поселение времён неолита.