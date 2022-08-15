Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Чёрные копатели помогли археологам найти селище XII-XIII веков в Палкинском районе

Чёрные копатели помогли археологам найти поселение XII-XIII веков в Палкинском районе, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа. 

Она отметила, что на данный момент в Палкинском районе идёт археологическая разведка. Марина Кулакова сообщила, что изначально на месте раскопок начали работать чёрные копатели, о чём узнали сотрудники ФСБ. «По осени было несколько выездов с представителями ФСБ, цель — определить, стоит там искать археологию или нет. Решили, что это место перспективное, и в рамках государственного задания мы сейчас проводим эту разведку», — пояснила она.

Марина Кулакова обратила внимание на то, что разведка ещё не закончена, но её результаты уже впечатляют. Так, специалистам уже удалось найти селище XII-XIII века, расположенное на курганном могильнике, ещё более раннем. «Пока не знаем точное время, работаем в разведочных шурфах метр на метр. Правила разведки таковы, что мы не можем работать на широкой площади. Памятник тут есть, и его надо изучать», — пояснила археолог.

Она также отметила, что, предположительно, это поле планировалось под жилую застройку, но археологи успели вовремя. 

Мария Кулакова обратила внимание на важность проведения своевременных археологических раскопок и напомнила, что во время таких работ на месте, где планировалось строительство газопровода, псковские археологи нашли поселение времён неолита.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

Почти 200 поэтов поучаствовали в конкурсе, посвящённом 780-летию Ледового побоища
15 августа 2022

Чёрные копатели помогли археологам найти селище XII-XIII веков в Палкинском районе
15 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка археологических находок в медиацентре ПАИ

15 августа 2022

Выставка археологических находок 2022 года открылась в «Медиацентре 60»
15 августа 2022

Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой Варвары в Печорах
15 августа 2022

День археолога отмечают 15 августа
14 августа 2022

Деревня Духновно в Опоческом районе отметила 440-летие
14 августа 2022

Бои исторических реконструкций прошли в Рубилово


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...