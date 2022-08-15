Первая партия автомобилей медслужбы поступила в Псковскую область

14:29, 15 августа 2022, ПАИ

Первая партия автомобилей медицинской службы поступила в Псковскую область в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Пять автомобилей марки Lada Granta направлено в Островскую межрайонную больницу и десять – в Новосокольническую. После оформления необходимых документов транспорт будет распределён между филиалами больниц», — сообщил глава региона.

Он пояснил, что легковые машины предназначены для оказания медицинской помощи пациентам на дому, транспортировки пациентов до медицинской организации, забора и транспортировки анализов, доставки лекарств, а также для работы фельдшеров сельских ФАПов.

До конца 2022 года в Псковскую область поступит 78 автомобилей медицинской службы, которые будут распределены между медицинскими организациями исходя из их нуждаемости в транспорте, отметил глава региона.