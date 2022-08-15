В ДНР 44 мирных жителя подорвались на минах «Лепесток»

14:46, 15 августа 2022, ПАИ

44 мирных жителя, включая двоих детей, подорвались в Донецкой Народной Республики на противопехотных минах «Лепесток», которые сбрасывают украинские войска. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«У нас пострадали 44 человека от «Лепестков», которые раскиданы по всей территории республики, двое из них – дети», – уточнил он.

Отметим, что использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооружённых конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплён конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.