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Происшествия

В ДНР 44 мирных жителя подорвались на минах «Лепесток»

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

44 мирных жителя, включая двоих детей, подорвались в Донецкой Народной Республики на противопехотных минах «Лепесток», которые сбрасывают украинские войска. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«У нас пострадали 44 человека от «Лепестков», которые раскиданы по всей территории республики, двое из них – дети», – уточнил он.

Отметим, что использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооружённых конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплён конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

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