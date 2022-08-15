Персональный Новый год

14:53, 15 августа 2022, ПАИ

Какие ритуалы эффективны в день рождения, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Через месяц у меня день рождения. Самое время начинать готовиться. Нет, речь не идёт о выборе места, праздничном меню или списке гостей. Важно прийти ко дню рождения в энергетически правильном состоянии. Поисковики выдают термины «депрессия перед днём рождения» и «синдром именника». Если вам знакомо состояние печали, тоски или апатии перед приближением праздника, значит, эта статья для вас.

Но начну с того, что делать не нужно.

Люди, знакомые с астрологией, знают, что есть отдельный вид гороскопа – солярный. Это специальная астрологическая техника расчёта ко дню рождения человека с прогнозом на год. Но в астрологии есть ещё и такой термин, как встреча соляра. Существует мнение, что астролог может подобрать идеальное место встречи дня рождения – там, где планеты гороскопа значительно улучшат своё положение: тем самым мы зададим нужную программу на год. Скорректируем судьбу, так сказать. Якобы в крупных городах даже есть туристические агентства, которые оказывают подобного рода услуги в содружестве с астрологами.

Сразу скажу, я в действенность подобной методики не верю и отказываю клиентам, когда ко мне обращаются с подобными просьбами. Если у человека есть серьёзные проблемы в какой-то сфере жизни, их не исправить временным отъездом в другой город или даже на другой континент. Нужна более глубокая и длительная работа. Но некоторые астрологи практикуют и уверяют, что результат есть. Можете проверить на собственном опыте. Один известный астролог рассказывал интересный случай со своей клиенткой. Он ей порекомендовал встретить день рождения в Калининграде. Она послушалась, но самолёт по каким-то техническим причинам развернули с полдороги и вернули в Москву. Это история из серии «против судьбы не попрёшь»...

Но я предлагаю подумать вот над чем: если вам нужна волшебная страховка от неприятностей, вы глобально не доверяете жизни и себе. Есть страх, что глобально живёте не так и не туда, но боитесь себе в этом признаться.

Есть ещё одна попсовая эзотерическая методика, её авторство приписывают астрологам. Она носит название «12 волшебных дней», или «измени свою жизнь за 12 дней», или что-то в этом роде. Тем, кто мало знаком с астрологией, я напомню, что наша натальная карта разделена на 12 секторов-домов, каждый из которых отвечает за какую-то сферу жизни. Методика заключается в том, чтобы каждый из двенадцати дней, следующих за днём рождения, прожить в соответствии с символикой каждого дома гороскопа, сделав что-то позитивное для себя по этой теме. К примеру, первый дом отвечает за наше физическое тело, поэтому в следующий после дня рождения день пойдём в спортзал или на массаж. Второй дом гороскопа отвечает за наши финансы, значит, во второй после дня рождения день потратим деньги на себя любимого, сделаем ритуалы на привлечение финансов и так далее.

На мой взгляд, польза от методики будет только в том случае, если честно проанализировать каждую сферу жизни и продумать конкретные действия для её улучшения. А потом, естественно, начать выполнять. К примеру, с тем же телом честно ответить себе на вопрос: устраивает ли меня моё отражение в зеркале? Что я могу сделать для своего здоровья? Точно так же с финансами или с партнёрством. Это будет своеобразная ревизия всей жизни. Как раз за двенадцать дней управитесь.

А теперь про то, что делать действительно стоит. Синдром именника возникает неслучайно. И чем больше у вас негативных симптомов, тем серьёзнее показатели, что вы глобально идёте не туда. Хотите быть счастливым, разбирайтесь с тем, куда вам двигаться по жизни. На поиск предназначения стоит тратить время и силы, потому что качество жизни, когда вы на пути, разительно меняется.

Обычно планы на год принято писать 31 декабря – 1 января, тогда же подводить итоги года предыдущего. На мой взгляд, делать это как раз стоит в день рождения. Энергетически день рождения – это, как и Новый год, обнуление и возможность нового старта, только в разы сильнее. Нереализованные планы и невыполненные данные себе самому обещания – это сильнейший отток энергии. Разберитесь, что не так с вашим списком. Желания ложные? Нереалистичные?

И напоследок самый важный пункт. Перед днём рождения нужно обязательно отдать все долги. Как финансовые, так и моральные. Если суммы долгов очень большие, то вы энергетически перекроете себе удачу на следующий год, в особо серьёзных случаях заимеете даже проблемы со здоровьем. Невыполненные обещания по отношению к другим людям тоже считаются.

С наступающим!