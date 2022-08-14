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Экономика

Россия заключила контракты на поставку военной техники за рубеж более чем на 1 трлн рублей

Госкорпорация «Ростех» подписала с иностранными заказчиками в 2022 году контракты на сумму свыше 1 трлн рублей. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», пишет ТАСС.

«Несмотря на стойкое желание западных стран изолировать Россию, Ростех продолжает эффективно работать в сфере военно-технического сотрудничества. В текущем году мы уже подписали контракты с рядом зарубежных заказчиков на сумму более 1 трлн рублей», – сказал он, заметив, что эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет.

Чемезов также подчеркнул, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» остаётся стабильным и в настоящий момент составляет более 3 трлн рублей.

По данным главы госкорпорации, основная доля поставок в 2022 году приходится на авиацию и ПВО. Экспорт самолётов и вертолётов составляет около 40 %, а техники ПВО – более 30 %. Около трети занимает экспорт вооружения для сухопутных войск и военно-морского флота.

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