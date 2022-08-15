Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Почти 200 поэтов поучаствовали в конкурсе, посвящённом 780-летию Ледового побоища

В открытом поэтическом конкурсе «Во славу России!», посвящённом 780-летию Ледового побоища и 210-летию Бородинской битвы, приняли участие 188 поэтов из 56 регионов РФ, а также Азербайджана, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Израиля, Казахстана, Молдовы и Украины, сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Решением жюри первое место занял московский поэт Сергей Еремеев со стихотворением «Мышегрёбово», второе место также у поэта из Москвы – Игоря Исаева, представившего на конкурс стихотворение «Русский я». Третье место присуждено поэту из Рязани Александру Потапову за стихотворение «Русский меч».

В молодёжной номинации конкурса победителем стала поэтесса Татьяна Селезнёва из Сергиева Посада Московской области со стихотворением «Над полем Куликовым». Второе место у молодого поэта из Донецкой Народной Республики с творческим псевдонимом Арсен и стихотворением «Ледовое побоище 1242 года», третье место занял тринадцатилетний поэт Иван Охотников из деревни Пожары Чувашской Республики, приславший на конкурс своё стихотворение «Послание брату».

Все авторы, вошедшие в короткие списки конкурса, признаны его финалистами и буду награждены дипломами. Дополнительно оргкомитет литературно-исторического проекта «Память поколений» принял решение о поощрении юных поэтов. Памятные дипломы участника конкурса получат 19 молодых поэтов в возрасте от 12 до 17 лет.

Церемония награждения победителей и дипломантов конкурса состоится 4 сентября в Изборске на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2022».

Напомним, что конкурс проводило Псковское региональное отделение Союза писателей России в рамках литературно-исторического проекта «Память поколений», подержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

Почти 200 поэтов поучаствовали в конкурсе, посвящённом 780-летию Ледового побоища
15 августа 2022

Чёрные копатели помогли археологам найти селище XII-XIII веков в Палкинском районе
15 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка археологических находок в медиацентре ПАИ

15 августа 2022

Выставка археологических находок 2022 года открылась в «Медиацентре 60»
15 августа 2022

Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой Варвары в Печорах
15 августа 2022

День археолога отмечают 15 августа
14 августа 2022

Деревня Духновно в Опоческом районе отметила 440-летие
14 августа 2022

Бои исторических реконструкций прошли в Рубилово


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...