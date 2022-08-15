Почти 200 поэтов поучаствовали в конкурсе, посвящённом 780-летию Ледового побоища

15:08, 15 августа 2022, ПАИ

В открытом поэтическом конкурсе «Во славу России!», посвящённом 780-летию Ледового побоища и 210-летию Бородинской битвы, приняли участие 188 поэтов из 56 регионов РФ, а также Азербайджана, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Израиля, Казахстана, Молдовы и Украины, сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Решением жюри первое место занял московский поэт Сергей Еремеев со стихотворением «Мышегрёбово», второе место также у поэта из Москвы – Игоря Исаева, представившего на конкурс стихотворение «Русский я». Третье место присуждено поэту из Рязани Александру Потапову за стихотворение «Русский меч».

В молодёжной номинации конкурса победителем стала поэтесса Татьяна Селезнёва из Сергиева Посада Московской области со стихотворением «Над полем Куликовым». Второе место у молодого поэта из Донецкой Народной Республики с творческим псевдонимом Арсен и стихотворением «Ледовое побоище 1242 года», третье место занял тринадцатилетний поэт Иван Охотников из деревни Пожары Чувашской Республики, приславший на конкурс своё стихотворение «Послание брату».

Все авторы, вошедшие в короткие списки конкурса, признаны его финалистами и буду награждены дипломами. Дополнительно оргкомитет литературно-исторического проекта «Память поколений» принял решение о поощрении юных поэтов. Памятные дипломы участника конкурса получат 19 молодых поэтов в возрасте от 12 до 17 лет.

Церемония награждения победителей и дипломантов конкурса состоится 4 сентября в Изборске на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2022».

Напомним, что конкурс проводило Псковское региональное отделение Союза писателей России в рамках литературно-исторического проекта «Память поколений», подержанного Президентским фондом культурных инициатив.