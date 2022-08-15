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Общество

Себежского землевладельца оштрафовали за берёзы и осины на сельхозугодьях

В Себежском районе оштрафовали собственника земли за нарушение земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора по Псковской области.

В конце апреля 2022 года совместно с помощником Псковского природоохранного межрайонного прокурора ведомство провело проверку для оценки соблюдения владельцем участка сельскохозяйственного назначения обязательных требований закона. Выяснилось, что земля по всей площади зарастает древесной растительностью (берёзами, соснами, осинами). «Признаков выполнения обязательных требований воспроизводства плодородия почв посредством проведения мелиоративных и иных мероприятий на земельном участке не было обнаружено. Также на земельном участке размещены отходы производства – стволы деревьев, ветви, сучья и опилки. В местах рубок зафиксирована нарезанная тяжёлым транспортом колея глубиной до 30 см», – рассказали в управлении.

По итогам проверки владельца участка общей площадью 36,5 га оштрафовали на 25 тысяч рублей по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

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