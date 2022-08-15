В одном из регионов России снова ввели масочный режим из-за COVID-19

15:37, 15 августа 2022, ПАИ

Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Об этом пишет РИА Новости.

За прошедшую неделю в республике выявили 1 210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растёт так же, как и в стране.

«(Вводится) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте», – сказала она.

Кузьмина подчеркнула, что также усиливаются требования соблюдения правил гигиены.



Соответствующий указ выйдет 16 августа. «Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа», – сказала Кузьмина.

